Iets om naar uit te kijken: nog exact 100 dagen voor het Vlaams voorjaar van start gaat

Het wielerseizoen is nog maar net ten einde, maar niet getreurd: het zal er sneller zijn dan je denk. Zo is het vanaf vandaag nog exact 100 dagen voor het Vlaamse voorjaar opnieuw van start zal gaan in het wielrennen.

Binnen 100 dagen staat de Omloop namelijk op het programma. Vorig jaar eindigde deze klassieker op een sprint en daarin haalde de Italiaan Davide Ballerini het voor de Brit Jake Stewart en onze landgenoot Sep Vanmarcke.