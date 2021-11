Van Aert wil geen klassement rijden in Tour de France: "Het zou me lui maken"

Samen met Pidcock en Van der Poel heeft Van Aert gekozen om in verschillende disciplines tot de top te behoren.

“We zijn de eerste generatie die laat zien dat het je iets extra's geeft wanneer je een andere weg volgt. Het is een beetje old school om te denken dat je alleen maar op een renfiets moet rijden om wielrenner te worden. Ik denk dat het je iets extra's geeft als je veel andere dingen doet, vooral in de jeugd”, zo vertelt Van Aert aan Cycling Weekly.

Van Aert vindt dat hij samen met Pidcock en Van der Poel het tegendeel al bewezen heeft. “Mensen denken dat het niet mogelijk is om begin februari een wereldkampioenschap veldrijden te rijden en begin maart een klassieker op de weg. Ze zeggen dat het niet mogelijk is, omdat ze dat denken, maar niemand heeft het hiervoor getest. Ik denk dat we alle drie gewoon vrij koppig zijn.”

Er is ook veel te doen over wat Van Aert is zijn wegprogramma zal opnemen. “Nu gaat het weer over andere dingen, zoals dat ik moet kiezen om klassementsrenner te zijn. Het belangrijkste is dat ik kies wat ik wil doen en wat mijn doelen zijn.”

Een klassement rijden in de Ronde van Frankrijk is voor Van Aert niet hetgeen hij wil doen. “Ik heb veel respect voor de jongens die het op die manier kunnen doen, maar het zou me lui maken, omdat ik dan vijf maanden zonder echte focus zou rijden.”