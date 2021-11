Ilan Van Wilder als extra pion in radarwerk Evenepoel? "Dat maakt hem uitermate geschikt voor het rondewerk"

Hij won de Kristallen Fiets voor beloften in 2019 en leek toen op weg naar een heel erg mooie carrière. Maar dit jaar was het allemaal wat minder.

Nu is het tijd voor de rehabilitatie, want in 2022 zal hij uitkomen voor Deceuninck. Een vergelijk met zijn huidige team DSM werd gevonden.

En dus kan Van Wilder een belangrijke extra pion worden in het rondewerk rond/voor Remco Evenepoel, zoveel is duidelijk.

Rondewerk

"Ilan heeft een sterke basis doordat hij in zijn jeugdjaren ook aan zwemmen en atletiek deed. We konden zien dat hij lange tijd een hoog vermogen kon aanhouden", was mentor Michel Geerinck duidelijk in Next Gen bij HLN.

"Daarnaast constateerden we ook dat hij zeer snel kan recupereren. Die twee factoren zorgen ervoor dat hij uitermate geschikt is voor het rondewerk."