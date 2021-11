Van Aert en Nuyens nu helemaal neus aan neus: "Dit stopt niet" en "Laatste strohalm" vs "Pure beschadigingsactie"

Wout van Aert moet mogelijk een schorsing vrezen van de UCI. Ondertussen bakkeleien de advocaten van hem en van Nick Nuyens rustig door. Stilaan is het een wansmakelijk verhaal aan het worden.

Wout van Aert en Nick Nuyens staan nu al een tijdje neus aan neus over een financieel dispuut. De overgang van Wout van Aert van zijn team naar Jumbo-Visma zit Nuyens nog steeds hoog.

En dus wordt er nog steeds met modder en rechtzaken van de ene naar de andere kant gegooid. Nu is Nuyens ook naar de UCI gestapt.

Harde strijd

"We maken ons geen zorgen over een mogelijke schorsing", aldus advocaat Walter Van Steenbrugge van Wout van Aert. “Dit is een pure beschadigingsactie."

In het kamp Nuyens zijn ze dan weer formeel: "Dit stopt niet voor Jumbo-Visma betaald heeft. Het cassatieverzoek van van Aert? Niet meer dan een laatste strohalmpje waar ze zich aan vasthouden."