Pech voor Jonas Rickaert: landgenoot kon niet alles meedoen op derde dag Zesdaagse van Gent door ziekte

Op de Zesdaagse van Gent moest Silvan Dillier het vrijdagavond even zonder Jonas Rickaert doen. De Belgische renner van Alpecin-Fenix voelde zich ziek en had daardoor besloten om de Zesdaagse even te verlaten.

Jonas Rickaert was er vrijdagavond even niet meer bij in de Zesdaagse van Gent. Hij won met Silvan Dillier wel nog de ploegafvalling, maar daarna had hij de wedstrijd verlaten door ziekte. Volgens Sporza werd Rickaert de rest van de avond geneutraliseerd. Pech dus voor Rickaert en zijn ploegmaat Silvan Dillier. De Zwitser deed vrijdagavond wel nog mee aan de individuele wedstrijden. Het is niet duidelijk of Rickaert vandaag opnieuw van de partij kan zijn.