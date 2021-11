Iljo Keisse na vierde plaats op Zesdaagse van Gent: "Wilde voor entertainment zorgen, maar het is moeilijk als je rekening moet houden met ploegmaat die iets minder is"

Iljo Keisse wilde nog een keer schitteren in de Zesdaagse van Gent, maar onze landgenoot blijft licht gefrustreerd achter, nadat hij, samen met Mark Cavendish, op de vierde plaats eindigde.

Mark Cavendish kwam in mindere vorm aan op de Zesdaagse van Gent. Keisse neemt hem niets kwalijk. "Ik probeer hier op mijn best te zijn, want het is mijn week en ik wil hier schitteren, maar het doel van Cavendish doorheen het jaar is de Tour de France. Cavendish vindt het een mooie wedstrijd en is hier graag, maar zijn voorbereiding is niet zoals op de Tour", aldus Keisse in een interview bij Sporza.

"Bij de samenstelling van de ploegen had ik al gezegd dat ik een sterke ploegmaat nodig had om te doen wat ik wilde doen. Ik wilde voor entertainment zorgen, maar het kan niet als ik voor twee moet denken en rekening moet houden met een ploegmaat die iets minder is. Cavendish heeft alles gegeven, maar het is ook wel jammer van de val", legde Keisse uit.