Australische sprinter die het goed deed in Slovakije blijft bij BikeExchange: "Ik wilde nooit vertrekken"

"Ik vind het spannend om nog voor een seizoen bij te tekenen bij BikeExchange", verkondigt Groves. "Ik ben gemotiveerd om het volgende jaar te beginnen met het momentum dat ik onlangs had, met een overwinning en een paar keer dat ik dicht bij de zege was."

Het is een verwijzing naar de Ronde van Slovakije en de CRO Race. In Slovakije won hij de proloog. In de derde rit klopte hij Sagan in de spurt, maar dat was wel slechts voldoende voor een tweede plaats. Het eerste deel van het seizoen viel dan weer eerder tegen.

