Egan Bernal herhaalt nogmaals zijn wens om terug te keren naar de Tour en acht zichzelf nu volledig hersteld

Egan Bernal liet eerder al uitschijnen dat hij graag opnieuw naar de Tour wil. Daar is de Colombiaan nog niet van afgestapt, integendeel. De Girowinnaar van 2021 benadrukt nogmaals zijn plan om in 2022 deel te nemen aan de Tour.

"Het is duidelijk dat we in onze voorebereiding en inspanningen ons focussen met het oog op de Tour de France van volgend jaar", zegt Bernal in een gesprek met Mundo Ciclisto Magazine. "Het is tijd om terug te keren naar de weg die we in 2019 ingeslagen hadden en waar we een beetje van afgeweken waren."

Nadat hij in 2020 vroegtijdig zijn Tour moest stopzetten, reed Bernal dit jaar de Giro en de Vuelta. In de Giro stak hij de eindzege op zak, in de Vuelta werd hij zesde. Zijn rugproblemen hinderden hem niet meer zo erg als voordien, maar bleven wel een thema.

BLIJVEN MONITOREN

Voor het eerst meent Bernal daar nu helemaal van af te zijn. "Ik denk dat ik volledig hersteld ben, maar we moeten het blijven monitoren. Ik hoop het wielerjaar te kunnen beginnen en vervolgens verder te zetten zonder iets anders dat mijn prestatie op de fiets beïnvloedt."