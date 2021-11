Nieuwkomer maakt meteen kans op felbegeerde plaats in Tour-selectie Jumbo-Visma: "Onze ambitie is dat hij in de grootste wedstrijden voor ons rijdt"

Rohan Dennis maakt komend seizoen de overstap naar Jumbo-Visma en de tijdritspecialist maakt meteen kans om in de Tour de France uit te komen voor de Nederlandse wielerformatie. Merijn Zeeman, sportief directeur bij de ploeg, maakte het nieuws bekend.

Bij Jumbo-Visma zijn ze uiteraard zeer tevreden met de komst van Rohan Dennis. Ondanks de weelde die de ploeg al bezit, maakt de Australiër ook meteen kans om in de selectie van Jumbo-Visma te zitten voor de Tour de France.

"Voor de Tour maakt hij een grote kans, maar we hebben een zeer sterke ploeg met veel kandidaten. Het is duidelijk dat het onze ambitie is dat Rohan een belangrijke speler van de ploeg wordt en dat hij in de grootste wedstrijden voor ons rijdt. Zijn deelname aan de Tour is zeker een onderwerp dat op de tafel ligt", aldus sportief directeur Zeeman bij Cyclingnews.

"Het oorspronkelijke plan is nog steeds hetzelfde en voor Rohan betekent dat een combinatie van wedstrijden waarin hij een zeer belangrijke helper zal zijn voor de kopmannen maar hij zal ook zijn eigen kansen krijgen op het leiderschap. Hij heeft ook nog de Wereldkampioenschappen in Australië, die een groot doel zijn voor Rohan. We willen hem een evenwichtig programma geven waarin hij beide rollen op zich kan nemen en belangrijk kan zijn voor het team", legde Zeeman uit.