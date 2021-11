Belgische parawielrenner Ewoud Vromant blij signaal achter gelijkstelling maar plaatst ook kanttekening

Vanaf 2024 komt er een gelijkstelling van premies voor paralympiërs en olympiërs. Ewoud Vromant heeft daar een genuanceerde mening over. In de para-wereld zal het wel een beslissing zijn die in het algemeen warm onthaald wordt, maar Vromant plaatst ook een kanttekening.

Ewoud Vromant is een Belgische parawielrenner die op de voorbije Paralympische Spelen in Tokio naar de zilveren medaille reed in de tijdrit. Hij ondersteunt zeker het signaal dat met de gelijkstelling van premies gegeven wordt richting de buitenwereld.

GEEN TWEEDERANGSBURGERS

"Voor paralympische atleten is het een goede zaak dat het gelijkgesteld wordt en het is in eerste plaats een belangrijk signaal naar de maatschappij dat paralympische atleten geen tweederangsburgers zijn", ziet Vromant in zijn reactie bij Sporza er een belangrijk statement in.

Al is het volgens hem wel de vraag of zich dit op dit ogenblik opdrong. "Ik heb heb nooit echt gevonden dat ze dit nu al moesten doen, want er is wel degelijk een commercieel verschil tussen olympische en paralympische atleten. Het geld komt vaak van commerciële partners en dan is het te begrijpen dat er een verschil is."