Derde keer, goede keer? Opnieuw is onderzoek ingesteld naar het overlijden van Marco Pantani

Marco Pantani was tijdens zijn leven een mysterieus figuur en zijn overlijden is al even mysterieus. Er komt een nieuw onderzoek naar zijn dood, het derde onderzoek reeds. Er is immers mogelijk nieuw bewijsmateriaal. De politie kan opnieuw aan de bak.

Aanvankelijk werd besloten dat de in 2004 overleden Pantani stierf door een te hoge dosis antidepressiva en cocaïne. Een tweede onderzoek kwam er omdat zijn familie vermoedde dat hij gedwongen werd om die dodelijke cocktail tot zich te nemen. BELANGRIJKE VERKLARING DEALER Dat beroep werd drie jaar later onontvankelijk verklaard. Nu komt er dus een nieuw onderzoek. Dat heeft alles te maken met de verklaring van een toenmalige dealer van Pantani. Die zou in een parlementaire hoorzitting in 2020 beweerd hebben dat Pantani vermoord werd. De verklaring werd overgemaakt aan het parket, dat op basis hiervan een nieuw onderzoek opende. Als de dealer in kwestie bewijzen kan geven om zijn opinie te staven, dan kan misschien eindelijk duidelijkheid geschept worden rond het overlijden van Marco Pantani.