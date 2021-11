Egan Bernal staat voor helse opdracht als hij Tadej Pogačar wil verslaan in de Tour

Egan Bernal laat heel duidelijk merken dat hij terug naar de Tour wil. Alleen: daar heerste Pogačar de laatste twee jaar. Heeft de Colombiaan het in zich om de Sloveen het vuur aan de schenen te leggen? Dat wordt moeilijk, al is het wel mooi dat hij het probeert.

Toen Egan Bernal in 2019 de Tour de France won, dachten velen dat het de eerste was van meerdere eindzeges. Twee jaar later lijkt die theorie al een pak minder evident. Bernal kreeg in de Tour van 2020 rugproblemen, zakte er door en moest opgeven. Terwijl hij zijn zwanenzang meemaakte, beleefde Pogačar zijn opmars op het allerhoogste niveau.

Recent kondigde Bernal tot twee keer toe aan dat hij graag terug naar de Tour wil in 2022. Hij dringt hiervoor ook aan op het kopmanschap bij Ineos. Het is moedig dat hij de strijd met Pogačar wil aangaan. Andere koersen rijden dan de allerbeste in het wielrennen om toch maar te kunnen winnen, dat is immers geen houding voor een topsporter.

OVERSCHOT BIJ GIROZEGE BETEKENT WEINIG

Wat niet wegneemt dat het voor Bernal enorm moeilijk zal worden om Pogačar te kloppen. Bernal won dit jaar wel de Giro en deed dat met aardig wat controle over de wedstrijd. Toch is dat niets in vergelijking met de overmacht die Pogačar demonstreerde tijdens de Tour. Aan het einde van de Giro had Bernal 1'29" over op Caruso en 4'15" op Simon Yates. Het is een utopie om te denken dat zij Pogačar zouden kunnen pijn doen.

© photonews

In de Tour komt Bernal dus nog in een heel ander deelnemersveld terecht, met straks ook opnieuw Primož Roglič aan de start. Die zal zijn derde poging wagen om de gele trui te veroveren. Het zal al moeilijk genoeg zijn om Roglič te kunnen voor blijven. De renner van Jumbo-Visma is immers explosiever dan Bernal en kan zo wat seconden sprokkelen bergop. En ook in het tijdrijden is Roglič nog een tikkeltje beter.

HOPEN OP WEGBLIJVEN RUGPROBLEMEN

Pogačar verslaan is een nog grotere stap. Die flitsende versnelling bergop heeft Bernal niet. Die laatste kan met zijn klimcapaciteiten het verschil maken als iedereen op de limiet zit, maar die van Pogačar lijkt wel eindeloos. En dan is er nog de knaltijdrit waar de Sloveen al eens mee uitpakt. Hopen maar dat de rugproblemen van Bernal voltooid verleden tijd zijn, zodat hij alleszins voor 100% de strijd kan aangaan.