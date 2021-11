Tijd voor Peter Sagan om de randzaken achterwege te laten

Het kan voor Peter Sagan in 2022 een goed wielerjaar worden. Met als voorwaarde dat hij randzaken, zoals verwikkeld geraken in een handgemeen met een politieagent, achterwege laat. Zijn focus moet volledig naar de koers gaan.

Laat ons eerste beginnen om duidelijk te stellen dat wij geloven in Peter Sagan, nog altijd. Waar hij vanuit andere hoeken (te?) snel en (te?) veel kritiek kreeg. Tegelijkertijd mag ook geconcludeerd worden dat de resultaten de laatste jaren wat minder zijn. Het is geen schande om dat te moeten toegeven. Bovendien zijn er nog altijd wel uitschieters: Sagan blijft elk jaar goed voor een ritzege in een grote ronde.

Dat bewijst dat hij nog altijd kan uitpakken. De verandering van omgeving kan hem ook goed doen. Weg bij Bora-Hansgrohe, dat de laatste jaren toch meer op twee gedachten hinkte en lonkte naar het versterken van zijn kern voor het klassement in een grote ronde. Op naar TotalEnergies, op het eerste zicht misschien niet de meest aantrekkelijke keuze, maar wel een ploeg waarbij Sagan opnieuw het grote uithangbord kan zijn.

VERSCHIL MET ENKELE JAREN GELEDEN

In die rol voelt Sagan zich best goed. Wel heeft hij al zijn energie nodig om het onderste uit de kan te halen. Dat gaat nu eenmaal zo als het wat moeizamer loopt. Het is een groot verschil met enkele jaren geleden, toen Sagan alleen maar meer uitstraling kreeg door zijn zijprojecten.

© photonews

We kunnen ons nog wel de creatieve reclamespots voor de geest halen, met zijn toenmalige echtgenote als drijvende kracht achter de PR-machine. Dat waren randzaken in de positieve zin en Sagan was toen ook op het top van zijn kunnen op sportief gebied.

GEEN NEGATIEVE RANDVERHALEN

Om nu nog te kunnen uitpakken tegen een straffe opkomende generatie en geen genoegen te moeten nemen met ereplaatsen, laat hij die randzaken beter. Zeker als het gaat om een onenigheid met de politie, zulke negatieve randverhalen kan de Slovaak heus wel missen.

Zonder dat daar meer van hoeft gemaakt te worden dan het is, is het ook kenmerkend dat dit zich net in 2021 voordeed. Wanneer het door omstandigheden een tikkeltje minder gaat en het misschien ook wat minder goed zit tussen de oren, is ieder van ons al meer vatbaar om de controle te verliezen. Focussen op de koers en genieten van een nieuwe omgeving, dat raden we Sagan aan. En dan kan hij nog sterk uit de hoek komen.