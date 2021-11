Tom Boonen vergelijkt winnen op de fiets met triomferend gevoel in de wagen: "Massasprint is explosie van hormonen"

Tom Boonen is een echte winnaar, zo veel is duidelijk. Vroeger won hij op de fiets, nu wint hij in de wagen. Boonen won dit jaar bijvoorbeeld de Supercar Challenge. De beleving in een koers op de fiets en een autorace is toch heel anders, zo vertelt hij.

Tom Boonen haalt in een gesprek met Sport/Voetbalmagazine een overwinning van eerder dit jaar voor de geest, waarbij het in de eerste ronden stroef liep, maar Boonen van de rest wegknalde eens de banden op temperatuur kwamen. "Kicken! Nog meer dan gelijk welke zege als profcoureur, vooral van de laatste jaren. Voor de derde of vierde maal triomferen in Roubaix gaf zelfs niet dezelfde kick als bij mijn eerste zeges als nieuweling."

Een behoorlijk opvallende uitspraak toch wel. "Het plezier van winnen is zeker niet evenredig met het belang van de wedstrijd", legt Boonen uit dat niet alles draait om de grootste events. "Alles went. Daarom zijn die eerste stappen het leukst."

IN WAGEN MINDER CHAOS

Er is zeker wel een verschil tussen winnen op de fiets en winnen in de wagen. "Een massasprint, dat is een explosie van hormonen. Na een chaotische finale waarin je je weg zoekt, als een schicht naar voren schiet, en dan je handen in de lucht steekt. Bám! In mijn auto heerst er minder chaos, ervaar ik meer controle. Eens over de finish is de blijdschap wel bijzonder groot."