Van Aert zag na WK de polemiek aanhouden door uitspraken Evenepoel: "Dat had vermeden kunnen worden"

Bij een terugblik op 2021 kan het WK niet ontbreken. Het werd niet het WK van Van Aert of Evenepoel. Die laatste reed zich in een vroege fase kapot en Van Aert kon het als kopman niet afmaken. Evenepoel uitte nadien zijn ontgoocheling over het niet krijgen van zijn kans, gezien zijn sterke benen.

Aan het einde van de door VTM uitgezonden docu 'Wout' kwam Van Aert nog eens terug op die polemiek. "Ik had zo toegewerkt naar het WK. Ik was heel teleurgesteld dat ik het niet had kunnen waarmaken. Ook richting de groep toe zat ik daar best mee in", gaf Van Aert toe.

De uitspraken van Evenepoel hielpen dan niet. "Het was dan niet gelukt, maar er was ook wel een bepaalde ontlading omdat die druk dan achteraf weg was. Ik was ook wel blij dat het klaar was, maar dan bleek het toch nog niet klaar te zijn, want we zijn er nog enkele weken over blijven doorgaan. Dat had vermeden kunnen worden als Remco de teleurstelling die hij had binnen de groep had geventileerd en niet op tv."

GROOT VERSCHIL

Wout van Aert had het zeker en vast liever zo zien uitdraaien. "Dat had een groot verschil gemaakt. Dat stelde me wel teleur en dat was toch wel een knak die ik heb gehad na het WK."