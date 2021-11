Victor Campenaerts zet enkele afspraken voor 2022 in de agenda

Victor Campenaerts heeft zichzelf omgevormd tot klassiek renner. Bij Lotto Soudal wil hij zich laten zien.

Victor Campenaerts heeft ambitie, maar kent ook zijn grenzen. “Ik ken mijn mogelijkheden. Koersen ver boven de 200 kilometer, zoals de Ronde van Vlaanderen, behoren daar niet toe. In de andere Vlaamse koersen maak ik wel kans”, zegt de renner in De Tribune.

“Omdat in die wedstrijden heel veel scenario's kunnen geschreven worden. Ook een scenario waarin Van Aert en Van der Poel de slag gemist hebben.”

De E3 op 25 maart en Dwars door Vlaanderen op 30 maart 2022 staan met een extra kruis in de agenda. Campenaerts: “Die heb ik aangeduid, ja. Anticiperen en vroeg aanvallen wordt de boodschap.”

Voor de Ronde of in Roubaix is het wellicht nog te vroeg. “Ik zal die komend seizoen normaal gezien ook rijden, maar het zou me verbazen als ik diep in de finale een beslissende rol kan spelen. Omdat je de omschakeling van tijdrijder naar een klassiek renner niet in 1, 2, 3 maakt. Over zo'n motor beschik ik nog niet. Op dat duurvermogen train ik nu.”