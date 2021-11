Wout van Aert blikte terug op bijzondere zege in rit over Ventoux: "Ik had vooraf niet gedacht dat ik die dag kon winnen"

Eén van de meest bijzondere zeges van Wout van Aert was die in de Tourrit over de Mont Ventoux. De finish lag in Malaucène, vooral zijn solotocht over de Ventoux - in de Belgische kampioenentrui - had iets magisch. Het zijn zo van die zeldzame zeges om eens bij stil te staan.

Dat deed Van Aert dan ook in de docu 'Wout', die dinsdagavond door VTM werd uitgezonden. De Ventoux-rit ging sowieso iets bijzonder worden. "Veel Belgische toeristen komen daar. Eddy Merckx heeft daar gewonnen. Ik had vooraf niet gedacht dat ik die dag kon winnen. Ik dacht dat dat te hoog gegrepen was. Het idee was om in de ontsnapping mee te gaan en zo ver mogelijk te geraken." Nadat het lukte om deel uit te maken van de ontsnapping, was het kwestie om af te rekenen met de tegenstand. "Ik had vooral schrik van Alaphilippe, maar die zakte er snel door. Het was lastig dat Trek-Segafredo zo veel mannetjes mee had. Ik wist dat ik met tempoversnellingen Mollema pijn kon doen. Toen hij eraf was, werd het een lange tijdrit naar boven." © photonews Het slot van de klim deed ook bij Van Aert enorm pijn. "De laatste vier-vijf kilometer was ook bij mij het vet van de soep. Toen ben ik in werelden geweest waarvan ik niet wist hoe je daar kon geraken." Van Aert bracht het wel tot een goed einde, tot jolijt van de enthousiaste fans in Malaucène. Hij deed bij zijn ploeg ook het verhaal van de dopingcontrole: naast de cabine waren fans nog altijd lawaai aan het maken. Een unieke ervaring.