📷 Zo moet dat herstel wel beter gaan: Mark Cavendish herenigd met zoontje Casper (die alvast regenboogtrui draagt)

Het is nu ook op beeld vastgelegd dat Mark Cavendish thuis herstelt van zijn val in de Zesdaagse van Gent. In het gezelschap van zijn kinderen en dat zal Cav wel de nodige moed geven. Zeker zoontje Casper rekent op een snelle terugkeer van zijn papa op de fiets.

Casper Cavendish is een hele grote wielerfan en zijn vader heeft een mooie foto van hen beiden de wereld ingestuurd via zijn Instagrampagina. Met daaronder geschreven: 'Home', met een blauw hartje er naast. Daar hoeft verder weinig uitleg bij. Het blauw refereert mogelijk naar Deceuninck-Quick.Step en ook kleine Casper is wel vertrouwd met de successen die de ploeg boekt. Hij draagt op de foto een regenboogtruitje, dat refereert naar de wereldtitels van Julian Alaphilippe. Dit bericht op Instagram bekijken Mark Cavendish (@markcavendish) In de familie Cavendish voelen ze zich al op jonge leeftijd een beetje wereldkampioen. Het herstel van papa Mark gaat nu hopelijk eens zo snel, nu hij zich thuis omringd weet met zijn naasten.