Bondscoach Vanthourenhout: "Als Wout komende weken meedoet om te winnen, zal het meer kriebelen"

Kan bondscoach Sven Vanthourenhout in januari Wout van Aert meenemen naar het WK veldrijden? Tot dusver heeft Van Aert zelf of zijn entourage er nog geen enkele keer blijk gegeven in een interview dat de kans op WK-deelname groot is.

Sven Vanthourenhout wil vooral niet op de zaken vooruit lopen. "Het is belangrijk dat Wout zijn vooropgestelde programma kan afwerken", zegt de bondscoach bij Sporza. "Hij moet ervan genieten en zo goed mogelijk presteren." DUIDELIJKHEID ROND NIEUWJAAR Als dat lukt, komt het WK vanzelf wat dichterbij, redeneert de bondscoach. "Rond de nieuwjaarsperiode zal duidelijk worden of het WK al dan niet toegevoegd wordt aan zijn programma. Als Wout de komende weken meedoet om te winnen, dan zal het meer kriebelen om naar het WK te gaan. Is dat niet het geval, dan zal hij zich aan de planning houden. Dat is in zijn positie niet meer dan normaal." Naast Van Aert maakt ook Tom Pidcock zeer binnenkort zijn rentrée in het veld. Vanthourenhout verwacht veel van de Brit. "Ik ben heel benieuwd naar hem. Hij zou wel eens de man van de komende weken kunnen zijn."