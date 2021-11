Eli Iserbyt haalt het van bedrijvige Toon Aerts na schitterend duel in Wereldbekermanche

Toon Aerts en Eli Iserbyt schotelden de Wereldbeker een heerlijk duel voor. Ze waren duidelijk de twee sterksten in Besançon, met Aerts die absoluut nog van Iserbyt af wou geraken. Het was die laatste die met een kloof de slotronde in ging en die met succes verdedigde.

Kamp pakte uit met de beste start: Aerts was mee, Iserbyt niet meteen. De leider in de Wereldbeker kwam na enkele minuten wel aansluiten. Na een versnelling van Aerts waren het de nummers 1 en 2 van Kortrijk die nu samen vooraan reden in Besançon. Vandebosch klampte nog even aan, tot hij met pech te maken kreeg.

Het duo bouwde al snel een voorsprong van vijftien seconden uit. Die kloof werd enkel nog groter. Pim Ronhaar reed bij het ingaan van de laatste vier ronden op zijn eentje rond op de derde plaats, op 36 seconden van de twee leiders. Vanthourenhout maakte na een gemiste start wel nog de sprong tot bij Ronhaar.

FOUTJE IN AFDALING BESLISSEND

Voorin was het Aerts die de meeste druk zette. Het kraakte bij momenten bij Iserbyt, maar breken deed hij lange tijd niet. Aerts bleef met al zijn power de forcing voeren en sloeg ook een kloofje. Bij een afdaling moest hij er echter even bij gaan zitten en zo ging Iserbyt weer erop en erover.

Kon hij die bonus behouden in de laatste ronde? Aerts haperde in de achtervolging even aan een paaltje. Opgeven deed hij nog niet, maar ook Iserbyt bleef zich vol geven en gaf de overwinning niet meer uit handen. Iserbyt versterkt zijn leiderspositie zo in de Wereldbeker, voor Aerts werd het een welverdiende podiumplek. Ronhaar hield Vanthourenhout af voor plek drie.