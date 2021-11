Oliver Naesen vindt het opperste geluk en gaat in de loop van 2022 vader worden: "Magische tijden in het verschiet"

Het opperste geluk in de privésfeer van Oliver Naesen: de renner van AG2R gaat vader worden. Dat heeft hij zelf aangekondigd op Instagram. Naesen heeft niet zijn beste koersjaar achter de rug, maar kan zich dus binnenkort op heel andere dingen richten.

Wie weet geeft het hem ook in de koers een boost, zoals dat wel eens gaat bij vaders in het peloton. Naesen plaatste op Instagram een foto waarop hij zijn partner Dorien een zoen op het hoofd geeft met daaronder het zinnetje: "Magische tijden in het verschiet."

De hashtags accioBaby en may'22 laten helemaal weinig aan de verbeelding over. Indien de bevalling inderdaad voor mei is, zal het kindje van Oliver en Dorien geboren worden na de voorjaarsklassiekers en voor de Tour. Het past dus ook ideaal in de kalender van de koers.

Maar het allerbelangrijkste is uiteraard dat Oliver en Dorien genieten van de zwangerschap en van hun eerste kindje. Alvast van harte proficiat!