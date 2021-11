Kan Jumbo-Visma Tadej Pogacar kloppen in de Tour de France? "Mont Ventoux heeft laten zien dat het mogelijk is"

Jumbo-Visma zou volgend seizoen wel eens met een zeer indrukwekkende selectie in de Tour de France kunnen starten. Zo kan de ploeg bijvoorbeeld rekenen op enkele straffe klimmers.

De plaatsen bij Jumbo-Visma zijn duur voor de Tour de France volgend seizoen. De Nederlandse wielerformatie wil er alles aan doen om de gele trui binnen te halen en met renners als Roglic, Vingegaard, Dumoulin, Kuss en Kruijswijk beschikt de ploeg over enkele indrukwekkende klimmers.

Volgens Jonas Vingegaard zijn er zeker mogelijkheden om Tadej Pogacar in de problemen te brengen. "De Mont Ventoux heeft laten zien dat het mogelijk is, maar één etappe is uiteraard niet voldoende. We zullen 21 dagen sterk moeten zijn", legde Vingegaard uit bij het Deense Feltet.

Vingegaard beseft dat Jumbo-Visma volgend seizoen over een zeer sterke ploeg kan beschikken. "We moeten er gebruik van maken. Dit seizoen hebben we dat ook geprobeerd met mijzelf, Kuss en Kruijswijk, maar toen was het mislukt."