Kan Tom Pidcock wel aan de start verschijnen in Boom? "Heb nog niets gehoord van zijn manager"

Normaal gezien zou Tom Pidcock komend weekend opnieuw in het veld verschijnen in Boom, maar het is blijkbaar helemaal nog niet zeker of de Brit wel van de partij zal zijn. Er is namelijk nog geen startcontract voor Pidcock.

Koen Monu, de organisator van de Superprestige in Boom, laat in een interview bij Sporza weten dat Pidcock nog geen startcontract heeft. "Ik heb via de televisie vernomen dat Tom in Boom zijn comeback in het veld zal maken, maar ik heb nog geen startcontract of voorstel van hem gehad."

Het is dus nog niet duidelijk of Pidcock wel aan de start kan verschijnen in Boom. "Het budget is berekend op de komst van Wout van Aert. Het is nog niet duidelijk hoe we het allemaal zouden regelen. Eerst eens zien of de wedstrijd kunnen organiseren", aldus Monu.