Primož Roglič klopt winnaars van Parijs-Roubaix en Tour de France in BEKING-criterium in Monaco

Het eerste BEKING-event in Monaco is achter de rug. Primož Roglič won het criterium voor profrenners. Een hoop schoon volk stond aan de start en dat resulteerde ook in een podium om u tegen te zeggen. Roglič deelde het podium met Colbrelli en Pogačar.

BEKING is een wielerfestival dat zondag doorging in de straten van Monaco, met als bedoeling ook de lokale bevolking erbij te betrekken en geld op te halen voor goede doelen. Een criterium met profrenners was één van de activiteiten. Drie Belgen verschenen aan de start: Philippe Gilbert, Jasper Stuyven en Tim Wellens. Geen van hen staken hun hand uit naar de overwinning, dat was weggelegd voor enkele van de grote smaakmakers van het seizoen. Zo hoort het natuurlijk ook een beetje. Vueltawinnaar Primož Roglič haalde het voor Sonny Colbrelli, winnaar van Parijs-Roubaix, en Tourwinnaar Tadej Pogačar. Ook Peter Sagan viel in de prijzen als winnaar van het klassement van de tussensprinten. Kortom: de grote wielerkampioenen hebben het publiek in Monaco zeker wat laten zien.

