Broers Roodhooft mikken naar de sterren, en daar hebben ze heel wat reden toe

Alpecin-Fenix heeft 33 keer gewonnen in 2021. En dus willen ze nog verdere stappen zetten. Er wordt daarbij gemikt op de sterren.

"Wat we volgend jaar willen? 50 keer winnen. Neen, het zou al heel wat zijn als we opnieuw 33 keer kunnen winnen. Op 1 januari staan de tellers opnieuw op nul", aldus de broers Roodhooft onlangs nog in Het Laatste Nieuws.

Maar de doelen zijn duidelijk. Het team dat nog een kleine underdog was een aantal jaren geleden, met een budget van nauwelijks drie miljoen euro, is ondertussen een voldragen ploeg geworden. Dat punten sprokkelt en zo mag deelnemen aan de grote koersen.

Stabiliteit

Maar: op termijn moet de World Tour-licentie worden gehaald. Er wordt gemikt op 2023 en dat moet voor stabiliteit en zekerheid zorgen om zo nog een aantal extra renners in huis te proberen halen om in de breedte nog sterker te worden.

In die optiek past ook zeker de aanwerving van Deceuninck als nieuwe co-sponsor. Zij blijven al zeker tot 2025 aan boord bij Alpecin-Fenix, dat zo nieuwe stappen zet richting de World Tour om ook daar mee te spelen aan de subtop.