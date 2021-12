Duitse klassementsrenner gaat ook volgend seizoen voor podium van een grote ronde: hij lijkt opnieuw naar de Giro te trekken

Voor Emanuel Buchmann was het voorbije wielerjaar er één om snel te vergeten. De Duitser lag koers voor een podiumplaats in de Giro, maar een valpartij heeft er anders over beslist. Dit seizoen wil Buchmann echter revanche nemen.

Bij Radsport-News vertelde Buchmann namelijk dat de kans groot is dat hij opnieuw in de Giro te zien zal zijn. Deze keer wil hij echter mee tot het einde en hoopt hij ook een podiumplaats in het eindklassement te kunnen binnenhalen. "Ik ben zeer gemotiveerd. Mijn doelen zijn niet veranderd. Het podium in een grote ronde staat daarboven. Als je kijkt naar de prestaties in de Giro tot aan de valpartij en de trend van mijn vorm, lag ik precies op koers. Dat geeft me een goed gevoel dat ik op de goede weg ben", aldus de renner van BORA-Hansgrohe.