Goed nieuws voor wielerliefhebbers die houden van Ronde van Vlaanderen

Daags voor de Ronde van Vlaanderen, op zaterdag 2 april van volgend jaar, kunnen wielerliefhebbers de Ronde rijden.

Een dag voor de Ronde van Vlaanderen gereden wordt kunnen liefhebbers ze zelf rijden, zo laat de organisatie weten.

Er kan gekozen worden uit vier afstanden. De langste versie is 217 kilometer, met start in Antwerpen en finish in Oudenaarde zoals de profs.

Daarnaast zijn er ook ingekorte versies van 72, 136 en 177 kilometer. Die vertrekken in Oudenaarde. Het maximum aantal deelnemers is beperkt tot 16.000.