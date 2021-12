Australische renner laat de weg voor wat het is en kiest voor gravelracen: "In wegwielrennen weinig creativiteit"

Zijn carrière als wegrenner zit erop. Stoppen met koersen en toch ook niet. De Australische renner Nathan Haas kiest voor een heel ander pad: hij zegt het wegwielrennen vaarwel en gaat aan gravelracen doen. Van 2009 tot 2021 was hij profrenner op de weg.

Zijn contract bij Cofidis liep af. Haas greep de gelegenheid aan om een punt te zetten achter zijn carrière als wegwielrenner en een andere weg in te slaan. Dat onthult Haas in een blog op Cyclingnews. "Ik hou nog altijd van het wegwielrennen, ik kijk er naar als ik kan, maar na twee zware jaren is de ware liefde wat geminderd.De effecten van Covid hebben me doen realiseren dat het tijd is voor een verandering."

LIEFDE NIET VOORBIJ

Wat lang niet betekent dat deze Aussie de fiets aan de kant laat. "De liefde is niet voorbij, ze is gewoon veranderd. Ik train al jaren op mijn veldritfiets en nu op mijn gravelfiets, om het verkeer te ontlopen en in de natuur te komen. Het is vrij verslavend. Ik deed mee aan enkele gravelraces en merkte iets op: voor het eerst in lange tijd was ik zenuwachtig."

Dat deed hem denken dat daar misschien wel zijn toekomst ligt. "Zenuwen hebben wil zeggen dat het iets betekent en als het iets betekent, heb je drive. Ik heb het gevoel dat ik het voor het eerst alles voor het zeggen heb", aldus Haas.

GEMAKKELIJKE BESLISSING

Hij legt uit wat hij daarmee bedoelt. "Ik kies de fietsen en de onderdelen die ik wil, ik spreek met koersorganisatoren, ik kies de races waar ik aan wil deelnemen. In het wegwielrennen is er weinig ruimte voor creativiteit, het is dus een makkelijke beslissing om over te stappen naar gravel. Ik kan niet wachten."