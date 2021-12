Flanders Classics neemt Vlaamse wielerklassieker, in 2021 gewonnen door Van Aert, nu volledig over

Flanders Classics is sowieso de drijvende kracht achter de meeste Vlaamse klassiekers. Het neemt nu Gent-Wevelgem ook volledig over. Na de vorige jaren goed samen te werken met de lokale organisatie, is het nu helemaal aan Flanders Classics om elk jaar een mooie editie op poten te zetten.

De meest recente editie van Gent-Wevelgem zit alleszins nog vers in ons geheugen. Wout van Aert schreef de koers op zijn palmares en was in de sprint van de kopgroep te snel voor onder meer Nizzolo en Trentin. Met Flanders Classics al vaste organisator ziet ook de toekomst van Gent-Wevelgem er goed uit. REPETITIE VOOR DE RONDE Al meer dan tien jaar is Gent-Wevelgem ook min of meer de generale repetitie voor de Ronde van Vlaanderen, want het staat een week voor de Ronde op de kalender, als die op een 'normaal moment' kan doorgaan en niet uitgesteld dient te worden door corona. Flanders Classics zal zeker in de toekomst ook van Gent-Wevelgem een sterk merk willen maken. Volgend jaar gaat Gent-Wevelgem door op 27 maart.