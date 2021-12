Handtekening onder contractverlenging Mark Cavendish wordt eerstdaags gezet

Het is in kannen en kruiken: Mark Cavendish rijdt ook in 2022 voor Quick.Step. De contractverlenging is helemaal rond, op één detail na: de handtekening van de Britse renner. Die is natuurlijk niet onbelangrijk, maar zal eerstdaags geplaatst worden.

Teammanager Patrick Lefevere heeft aan HLN en HNB bevestigd dat hij een overeenkomst heeft met Mark Cavendish voor volgend jaar. "We zijn rond", klinkt het. Lefevere geeft zelf aan dat Cavendish eerstdaags zijn handtekening zal zetten onder zijn nieuw contract. MEE OP STAGE Praktisch was dat de afgelopen weken moeilijk te regelen door de valpartij van Cavendish in de Zesdaagse van Gent. Cavendish herstelt daar momenteel thuis van. Quick.Step vertrekt maandag naar Calpe voor een eerste stage. "En daar zal Mark zeker bij zijn." Door de in Gent opgelopen blessures mag Cavendish wel nog niet het vliegtuig nemen. De sprinter zal dus met een ander vervoermiddel naar Calpe gebracht worden.