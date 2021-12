Kunnen Iserbyt en Aerts weerstaan aan 'de grote drie'? Ex-wereldkampioenen zijn formeel

Vanaf dit weekend is het opnieuw een nieuw soort cross, want stilaan komen de 'grote drie' ook in het peloton terecht. Wat gaat dat geven voor de huidige toppers?

Eli Iserbyt is dit seizoen dé veelwinnaar, terwijl ook Toon Aerts al een paar keer indruk maakte. Maar wat gaat het geven als ze moeten opboksen tegen Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock? "Het is Eli Iserbyt vooral die de voorbije weken heeft getoond dat hij de skills heeft om het te kunnen tegen die grote namen", meent Erwin Vervecken in Het Nieuwsblad. "Zowel mentaal als fysiek heeft hij een enorme stap voorwaarts gezet." Regenweer als bondgenoot "Als ik zie hoe snel Aerts door de modder baggerde, dat was indrukwekkend", vult Roland Liboton aan. "En Iserbyt is een pak sterker geworden dan vorig jaar." Ook het weer kan een bondgenoot zijn: "Hoe zwaarder het parcours, hoe meer kans ze maken. Ze hebben momenteel de power in de benen, dat zal nog niet bij van Aert en Pidcock het geval zijn dit weekend."