Roglič zakte voor 'idool' Van Aert af naar België maar zag 'm niet en grapt: "Neem trofee mee naar huis"

Daar stond Primož Roglič dan, klaar om de Kristallen Fiets aan Wout van Aert te overhandigen. Alleen: laatstgenoemde was ziek en verscheen enkel via videocall. Dan kom je voor hem al eens af vanuit Slovenië. "Ik neem de trofee mee naar huis", grapte Roglič.

"Ik ga die trofee gewoon voor mezelf houden", vertelde Roglič aan Het Laatste Nieuws. "Ik neem hem mee naar huis. Het is spijtig dat Wout er niet is, maar voor mij is dit beter." We hebben een vermoeden dat de Kristallen Fiets op de één of andere manier toch wel bij Wout van Aert zou geraken.

Bovendien zal er in het thuisland van Roglič ook wel iets gelijkaardigs georganiseerd worden, toch? "In Slovenië hebben we ook een trofee voor de beste wielrenner, de Gouden Fiets. Ik heb die al vier keer gewonnen, maar ben nog nooit op een prijsuitreiking geweest. In Slovenië is het evenement niet zo groot als in België."

Wout is eigenlijk een soort idool

Neemt niet weg dat de Kristallen Fiets wel degelijk voor Wout van Aert is. Alle gekheid op een stokje: Roglič heeft alleen maar zeer lovende woorden over voor zijn ploegmaat. "Wout is eigenlijk een soort idool. Ik bewonder zijn manier van koersen, maar ook de persoon die hij is. Hij is bescheiden en eerlijk. En vooral: hij is altijd vriendelijk. Als ik hem zie, lacht hij altijd."