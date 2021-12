Dan toch: Patrick Lefevere zet eerste stapjes in het vrouwenwielrennen

Het heeft lang geduurd, maar het is dan toch eindelijk zover: Patrick Lefevere beukt de poort richting het vrouwenwielrennen open.

NXTG by Experza is de nieuwe naam van de opleidingsploeg die in 2022 in het vrouwenpeloton te vinden zal zijn, weet Sporza.

Experza

Patrick Lefevere stapt zo dus in het vrouwenwielrennen, want hij is een vennoot in het Vlaamse bedrijf Experza.

Tot op heden was Lefevere altijd kritisch over vrouwenwielrennen, maar nu springt hij dus toch op de kar met een meerjarig toekomstplan.