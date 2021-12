Lefevere over 2021: "Vijf jaar geleden geen Van Aert of Van der Poel" en "Evenepoel bijna terug op oude niveau"

Patrick Lefevere neemt 2021 onder de loep. Het jaar waarin Evenepoel terug fit werd en Van Aert en Van der Poel zware concurrentie boden aan Alaphilippe, die aan het eind toch weer met de regenboogtrui pronkte. Ook opnieuw een jaar waarin Deceuninck-Quick.Step de ploeg met de meeste zeges was.

"Het jaar begon niet goed met annulaties van wedstrijden, maar vanaf het moment dat we begonnen te koersen, hebben we gewonnen. Te beginnen met de klassiekers. Als Belgische ploeg is het voorjaar heel belangrijk", benadrukt Lefevere. Met Kasper Asgreen die de kers op de taart zette in de Ronde van Vlaanderen.

© photonews

Lefevere staat ook stil bij de prestaties van Julian Alaphilippe, die vooraf misschien op meer zeges had gemikt. "Julian behaalde drie overwinningen voor het WK. Ik weet dat het niet makkelijk koersen is met de regenboogtrui rond je schouders. De tegenstand is er ook niet lichter op geworden. Vijf jaar geleden had je geen tegenstanders als Van Aert, Van der Poel, Pogačar of Roglič."

De kwantiteit is natuurlijk ook niet alles. "Als je naar de kwaliteit van zijn overwinningen kijkt, moet je zeggen dat hij het goed gedaan heeft", zegt Lefevere over Alaphilippe. Mark Cavendish was nog zo'n renner voor wie het een bijzonder jaar was."Voor Mark vielen alle puzzelstukjes op de juiste plaats. De manier waarop hij blijft winnen zorgde voor veel emoties binnen het team, maar ook bij andere mensen."

© photonews

En dan waren er nog de renners die terugkeerden uit blessure. "Iedereen kent het miraculeuze verhaal van Fabio Jakobsen." Hij moest een comeback maken, net als Remco Evenepoel. "Het was een fout om ons te laten meeslepen in het verhaal om met Remco naar de Giro te gaan. Het was een unieke ervaring en we hebben er veel uit geleerd."

Hoe ziet de toekomst er nu uit voor Evenepoel? "Ik denk dat Remco bijna opnieuw op zijn oude niveau zit. Ik geloof dat hij met een goede winter een stap vooruit kan zetten. Niet vergeten dat hij in januari nog maar 22 wordt." De eindbalans van 2021: Deceuninck-Quick.Step stond weer helemaal bovenaan de UCI-ranking. "Ik ben natuurlijk heel trots. Achttien van onze renners hebben een koers gewonnen, dat is heel veel."