OFFICIEEL: Lotto Soudal haalt Belg weg bij Sport Vlaanderen-Baloise en maakt zo kern voor 2022 compleet

Lotto Soudal is rond met zijn kern voor 2022. Een Belg die bij Sport Vlaanderen-Baloise reed de voorbije twee seizoenen is de laatste renner die Lotto toevoegt aan zijn ploeg voor volgend jaar. De 24-jarige Cédric Beullens maakt de overstap naar de WorldTour.

Beullens komt uit Onze-Lieve-Vrouw-Waver en koerste - na een stage bij Wanty-Gobert in 2019 - vanaf 2020 in loondienst van Sport Vlaanderen-Baloise. Hij toonde dit jaar zijn potentieel in het klassieke werk: Beullens reed top twintig in de Druivenkoers, Brussels Cycling Classic, Antwerp Port Epic en Eschborn-Frankfurt.

Het Belgische talent heeft nu zijn handtekening onder een contract van twee jaar bij Lotto Soudal gezet. "Eerlijk gezegd is het nog niet volledig doorgedrongen dat ik volgend seizoen de kleuren van Lotto Soudal zal verdedigen, maar uiteraard ben ik enorm blij met deze transfer!"

VERLIEFD OP VLAAMSE KLASSIEKERS

Beullens legt ook uit waarom hij voor Lotto Soudal gekozen heeft. "Het heeft een mooi project, een goede omkadering en ik zal er omringd zijn door heel wat jongeren en ervaren renners. Daarnaast krijg ik de kans mijn steentje bij te dragen tijdens de voorjaarsklassiekers, waarin ik echt verder wil evolueren. Ik ben verliefd op de sfeer en charme van de Vlaamse klassiekers."