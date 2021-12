Tom Pidcock duikt veld in met maar één groot doel: "Er zal kritiek op komen, maar dat ze het maar eens doen hé!"

Niet enkel Wout van Aert duikt dit weekend voor het eerst opnieuw het veld in, dat is ook het geval voor Tom Pidcock.

Net als van Aert verwacht Tom Pidcock in de Superprestige-veldrit in Boom nog niet meteen mee te spelen voor de topplaatsen.

1 doel

"Het grote en enige doel is het WK in de Verenigde Staten", aldus zijn coach Kurt Bogaerts in Het Nieuwsblad.

"We weten dat er kritiek zal komen op het feit dat hij enkel op het WK mikt. Maar dat ze het maar eens doen: cross, weg en mountainbike combineren. Je mag niet eisen dat ze roofbouw op hun lichaam gaan plegen."