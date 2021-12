Van Vleuten komt met update uit Colombia: na harde klap in Parijs-Roubaix helpt aangepast zadel bij herstel

Na de harde klap die ze maakte in Parijs-Roubaix konden we volgen hoe het met Annemeik van Vleuten gaat via haar sociale media. Zo konden we zien dat ze alleszins al terug heel wat ritten afwerkt. Van Vleuten komt nu met wat meer informatie.

"Ik fiets al weer veel", bevestigt de Nederlandse op haar persoonlijke website. "Al doe ik dat momenteel nog wel met een speciaal zadel, die zachter en breed is, want dat is nog wel echt nodig. Het meeste last heb ik nu nog van mijn gebroken schaambeen, waardoor het pijnlijk is om op een normaal zadel te zitten."

Met het oog op wedstrijden is het uiteraard wel de bedoeling om zo snel mogelijk opnieuw op een gewoon zadel te rijden. "Ik hoop Colombia echter te verlaten, rijdend op het normale zadel. Maar voor nu doe ik het hier nog even mee."

GEEN LAST MEER AAN DE ARM

Van haar arm heeft ze alleszins geen last meer. Voor haar passage in Colombia verbleef Van Vleuten ook al even in Gran Canaria voor een soort fietsvakantie.