Veldrijden voorlopig gered, outdoorsporten mag nog: "Mensen zullen ondertussen wel beseffen dat ze zich aan de regels moeten houden"

Mag het veldrijden de komende weken op publiek rekenen? Voorlopig wel. Het overlegcomité heeft beslist dat de cross in Boom alvast mag doorgaan, als er een goed 'crowd management' is.

Na het Overlegcomité lichtte premier De Croo toe dat outdoor sportactiviteiten nog steeds mogelijk zijn mét publiek.

En dus gaat ook de Superprestigecross in Boom gewoon door met supporters. "Er moet een mondmasker gedragen worden en afstand gehouden worden", aldus Tomas Van Den Spiegel bij VTM.

Vertier

"Ik ga er ondertussen vanuit dat de mensen beseffen dat als ze nog enige vorm van vertier willen, sport in de buitenlucht een optie is en ze zich aan de regels moeten houden."

Daarmee is de sport voorlopig gered. En dat is een heel goede zaak, want op die manier kan er dan toch nog wat genoten worden van sport, ook door supporters.

Verantwoordelijkheidszin

Het is nu aan de supporters ter plaatse om zich op zo'n manier te gedragen dat het vertier ook de komende weken en maanden gewoon door kan gaan.

In Antwerpen en Zonnebeke gaan de crossen al niet door, enkel goed gedrag kan ervoor zorgen dat alle andere crossen wél gevrijwaard kunnen blijven.