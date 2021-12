🎥 Bekijk onze beelden van de veldrit in Boom, met uiteraard die ontketende Wout van Aert in een hoofdrol!

Het is een schitterende veldritnamiddag geworden in Boom, met een ontketende Wout van Aert die er een ferme show van maakte. Eerder op de dag waren er ook al de wedstrijden voor de dames elite en de heren junioren. Wielerkrant was er bij om het vast te leggen.

De eerste wedstrijd van de dag was de juniorencross. David Haverdings en Yordi Corsus sloegen voor het ingaan van de laatste ronde een kloof met de achtervolging. Het zou uiteindelijk Corsus zijn die Haverdings voor kon blijven en dus ook de cross won. Bij de dames waren alle ogen gericht op Lucinda Brand. Zij verspilde in de eerste ronde nog niet te veel energie. Sanne Cant gaf op dat moment ook nog niet te veel prijs ten opzichte van de kop van de koers. Dat bleef echter niet duren. Lucinda Brand ging op pad met Inge van der Heijden. Zij zouden ook respectievelijk nummers 1 en 2 worden in deze veldrit. Vervolgens was het uitkijken naar de rentrée van Wout van Aert bij de mannen. Die moest op de derde rij starten, maar was toch al snel goed mee vooraan. Het zou de aanzet zijn van een knalprestatie, waardoor Van Aert alles en iedereen achterliet en solo op weg ging naar de overwinning. Na afloop van de wedstrijd maakte Wout van Aert - met mondmasker op - graag nog wat tijd voor de fans die voor hem naar Boom afgezakt waren.