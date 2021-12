Jumbo Visma schept duidelijkheid: "Dat wordt het hoogtepunt voor Van Aert"

Wout van Aert maakt vandaag zijn opwachting in het veldrijden. Het is uitkijken naar wat hij meteen kan laten zien.

Mathieu Heijboer, head of performance bij Jumbo Visma, laat in de kaarten kijken wat Wout van Aert dit seizoen kan betekenen. Het programma is alvast druk. “Op korte tijd veel prestaties neerzetten, daar kickt hij op”, klinkt het bij HLN. “Wout houdt van de cross en het geeft hem zoveel energie.”

Het ziet er naar uit dat Van Aert het WK zal laten passeren om goed in het voorjaar te staan. Jumbo Visma lijkt uit vorig jaar de nodige lessen getrokken te hebben.

“De trip naar Amerika én de voorbereiding op het WK kosten trainingsdagen en reisdagen en we weten niet of we dat wel kunnen opofferen om ook in het voorjaar goed te zijn. Maar een WK veldrijden laat je niet zomaar vallen, zeker als blijkt dat Wout daar een grote kans zou maken op een vierde wereldtitel. Voor alle duidelijkheid: we zullen er alles aan doen om Wout tussen de Ronde en Roubaix op zijn best te krijgen, dat is het allerbelangrijkste. Belangrijker dan het WK veldrijden.”