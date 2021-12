Lucinda Brand ook in modderpoel van De Schorre buiten categorie en wint voor tweede jaar op rij in Boom

Er komt maar geen einde aan de schitterende periode die Lucinda Brand belooft. Een modderpoel was het in Boom, met dank aan de regenval, maar dat vormde voor Brand geen enkel probleem. Met Van der Heijden en Betsema werd het een volledig Nederlands podium.

Van der Heijden was de eerste die op de glibberige ondergrond een kloofje kon slaan. Met Alvarado, Betsema, Brand en Rochette tal van klinkende namen bij de achtervolgsters. Na een goede looppassage dichtte Brand het verschil in haar eentje. Een heel ander verhaal bij Betsema, die door een schoenwissel veel tijd verloor.

Eens Lucinda Brand vooraan geraakte, bleef ze maar druk zetten. Met succes: Van der Heijden zag na een valpartijtje de wereldkamioene acht seconden wegrijden. Achter die twee was het een duel tussen Alvarado en Rochette om de derde plaats.

INHAALRACE BETSEMA

In de achtergrond was een ontketende Betsema bezig aan een straffe inhaalrace: ze sloot aan bij Alvarado. Het troepte zelfs helemaal samen: ook Van der Heijden en Van Empel reden bij die twee in de buurt. Er was er maar eentje die er bovenuit stak en dat was Brand, die haar voorsprong deed oplopen naar meer dan een halve minuut.

Van der Heijden nam toch weer afstand van de rest en voor die andere podiumplek ging het vooral tussen Betsema en Rochette. Betsema liet de Canadese achter en ging zelfs op zoek naar plek twee. Van der Heijden hield echter stand op die positie. Podium was ook al mooi voor Betsema gezien het wedstrijverloop. Brand doet wel een gouden zaak in het klassement.