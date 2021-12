Uitslagen Superprestige Boom: Van Aert pronkt met voorsprong van meer dan anderhalve minuut, Cant haalt top 10

Tijd om de uitslagen erbij te halen na die beklijvende crossen in de Superprestige in Boom. Van Aert maakte een zinderende rentrée in het veldrijden: hij reed op een gegeven moment twee minuten weg en hield daar aan de finish 1'40" van over. Bij de dames valt de toptiennotering van Sanne Cant op.

Wout van Aert ging zo hard in Boom dat de cross er al relatief snel op zat. Voor hem dan toch. In minder dan 56 en een halve minuut was Van Aert er klaar mee. Zijn demonstratie richtte een ravage aan: slechts vier renners eindigden binnen de twee minuten van Van Aert. Zijn bonus op de eerste achtervolger: meer dan anderhalve minuut. En dan was er nog een late val en de tijd die het vieren aan de finish in beslag nam.

Wat leren we nog wanneer we een blik op de rest van de top tien werpen? Dat de jonge Pim Ronhaar knap bevestigt. Dat ook Mees Hendrikx en Thijs Aerts met een behoorlijke uitslag naar huis konden keren. Naast Van Aert was er met Pidcock nog een andere wegrenner die zijn eerste cross reed. Ondanks een paar valpartijen eindigde die zevende, wellicht is de Brit daar voor een eerste wedstrijd niet ontevreden mee.

Top 10 heren

1. Wout van Aert

2. Toon Aerts 1'40"

3. Lars van der Haar 1'48"

4. Eli Iserbyt 1'52"

5. Pim Ronhaar 1'54"

6. Michael Vanthourenhout 2'01"

7. Tom Pidcock 2'13"

8. Mees Hendrikx 2'16"

9. Thijs Aerts 2'22"

10. Corné van Kessel 2'27"

Kunnen we ook een aantal zaken concluderen uit de uitslag bij de dames? Daar bleef de top vier binnen een minuut van winnares Lucinda Brand, maar waren er toch ook wel duidelijke verschillen. Sanne Cant was de beste Belgische op een achtste plaats. Aangezien ze dat dit seizoen niet altijd is: toch een verdienstelijke uitslag voor Cant. Worst had ongetwijfeld op meer gehoopt dan haar zesde stek.

Top 10 dames

1. Lucinda Brand

2. Inge van der Heijden 37"

3. Denise Betsema 43"

4. Maghalie Rochette 59"

5. Fem van Empel 1'04"

6. Annemarie Worst 1'18"

7. Ceylin del Carmen Alvarado 1'38"

8. Sanne Cant 1'53"

9. Zoe Bäckstedt 2'06"

10. Aniek van Alphen 2'24"