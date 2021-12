Van der Haar wroet zich naar podium en blikt vooruit (naar WK): "Toen ik vooraan geraakte, was Van Aert gaan vliegen"

Het was voor Van der Haar wroeten om op het podium te geraken. Aan het bijhalen van Wout van Aert moest hij niet eens denken. De Europese kampioen had immers zijn start gemist. Nadien was een podiumplaats nog het hoogst haalbare.

Het was al snel duidelijk voor welke man de overwinning was weggelegd. "Ik had geen goede start, ik kwam de eerste ronde zelfs geen meter vooruit. Ik ben er gelukkig wel in geslaagd om op te schuiven. Toen ik vooraan geraakte, was Van Aert al wel gaan vliegen."

Voor Van der Haar was het al een overwinning op zich dat hij opnieuw aan de start kon staan, nadat hij door rugklachten de cross in Kortrijk miste. "Het is heel leuk om opnieuw in die Europese kampioenentrui te rijden. Ik wil die ook zo veel mogelijk tonen."

MIKKEN OP WK-MEDAILLE

De Nederlander deed meteen zijn grote doelstellingen voor het vervolg van het seizoen uit de doeken. "Mijn volgende doel is zo goed mogelijk zijn in Namen en ik mik ook op het WK in Fayetteville. Daar ga ik naartoe om een medaille te winnen. Welke medaille, dat zullen we wel zien."