19-jarige Fem van Empel reed top vijf in Boom ondanks een merkwaardig probleem: "Een leermomentje..."

Fem van Empel (19) klopt steeds meer op de poort van de top van het damesveldrijden. In Boom reed de jonge Nederlandse naar een vijfde plaats: een verdienstelijk resultaat. Wie weet had er nog meer ingezeten als ze niet met een merkwaardig probleem te kampen had.

De renster van Pauwels Sauzen-Bingoal deed het verhaal uit de doeken op de webstek van haar ploeg. "Omdat mijn voeten niet zo goed tegen de koude kunnen, had ik plastic zakjes onder mijn voeten gebruikt. Maar het gevolg was dat ik bij het lopen amper grip had."

Het was sowieso al schuiven en glijden op het parcours vol modder. Voor Van Empel was het dus nog een tikkeltje moeilijker dan voor de andere dames om recht te blijven. "Ik schoof in mijn schoenen heen en weer. Een leermomentje..."

'ZALIGE' OMSTANDIGHEDEN

Dat zal haar niet snel meer overkomen. Overigens vond ze het over het algemeen wel prima hoe de omloop in Boom erbij lag. "Ik vind het zalig om in deze omstandigheden te crossen. Het mag voor mij elke week zo zijn", aldus Van Empel.