Adrie van der Poel: "Bepaalde renners halen daar hun neus voor op en zijn content met wat ze hebben"

Adrie van der Poel had het voorspeld en zo gebeurde het ook. Wout van Aert reed de concurrentie afgelopen weekend op een hoopje.

De prestatie van Wout van Aert was zaterdag om duimen en vingers van af te likken, zelfs nog wat straffer dan iedereen verwacht had. “Dan krijg je dit. Het verschil met de rest is meteen groot. Logisch, toch? Wout en Mathieu rijden het hele jaar op topniveau, in grote koersen”, zegt vader Van der Poel in Het Nieuwsblad.

Probleem is volgens hem dat andere crossers in de zomer maar wat kleinere wedstrijden rijden. De kloof zal dan ook altijd groter en groter worden.

“Als Iserbyt en co. meer willen wedijveren, zullen ze in de zomer meer topkoersen moeten rijden. Niet tegen amateurs, die ook nog eens moeten werken om centen te verdienen. Natuurlijk kunnen die continentale ploegen niet altijd deelnemen aan de grote wedstrijden, dat is jammer. Maar bepaalde renners zouden daar ook hun neus voor ophalen en zijn content met wat ze hebben.”