Eli Iserbyt is formeel na de cross in Boom: "Dat is op dit moment belangrijker"

Eli Iserbyt kwam er in Boom niet aan te pas. Wout van Aert ging met alle aandacht lopen na een fantastische prestatie.

Twaalf overwinningen heeft Eli Iserbyt dit seizoen al achter zijn naam staan, maar in Boom verdween hij in alle anonimiteit. Op de Schorre ging het niet voor Iserbyt. “Ik weeg te weinig om diep in de modder grip te vinden”, vertelt Iserbyt bij HLN. “De zware jongens waren in het voordeel.”

Iserbyt wou zich in Boom dan ook niet opbranden en liet Van Aert rijden. “Ik heb nog grote doelen deze winter, de klassementen, en die zijn voor mij belangrijker dan het tijdsverschil met Wout. Ik wil me niet verbranden door hem te proberen volgen.”

Hetgeen in Boom gebeurde zal ook de volgende weken nog aan de orde zijn. “Ereplaatsen zijn belangrijk als je voor een klassement rijdt. Wij moeten onze krachten verdelen. Dat kan betekenen dat er af en toe tactisch gaat gereden worden als Wout of Mathieu al vroeg wegrijden.”