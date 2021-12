Elia Viviani is klaar voor nieuwe fase in zijn carrière: "Hoofd vol twijfels en onzekerheden"

De Italiaanse spurtbom tekende een contract bij Ineos Grenadiers en hoopt zich weer helemaal te laten zien.

Viviani trekt met Ineos Grenadiers op trainingskamp. Hij hoopt het komende jaar een stapje hoger te zetten in zijn prestaties.

In 2020 boekte hij geen zeges, het voorbije jaar wist hij zes keer de bloemen te pakken. Grote zeges zaten er daar echter niet bij.

"Mijn hoofd zat vol met twijfels en onzekerheden", vertelde Viviani aan La Gazetta dello Sport. "Ik stel me voor dat in het voetbal, een spits van hoog niveau, hetzelfde overkomt in het geval hij zonder goals zit. Nu ben ik er klaar voor om weer te zegevieren in belangrijke sprints."