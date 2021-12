Na de modderpoel van Boom lonkt... de sneeuw van Val di Sole

Het is de knop omdraaien voor de veldrijders. Van de modder gaat het naar de sneeuw. In Boom was het door de regenval nog een echte modderpoel geworden, komend weekend worden de crossers weer met heel andere omstandigheden geconfronteerd.

Val di Sole is een skigebied in Italië waar al vaker mountainbikewedstrjden doorgingen en nu passeert het veldrijden ook voor het eerst langs daar. Er zou nu al een mooi laagje sneeuw liggen. Als er renners en rensters waren die het het voorbije weekend al koud hadden, dan staat hen daar nog iets anders te wachten. ZONDAG BESTE DAG De sneeuw zou er moeten blijven liggen. Het gaat immers de hele week stevig vriezen in Val di Sole, met maximumtemperaturen van -6 graden Celsius. Woensdag en donderdag zouden er ook nog enkele sneeuwvlokken naar beneden dwarrelen. Uitgerekend zondag, de dag van de wedstrijd, zou de beste dag van de week worden. De weersvoorspellingen geven aan dat de zon wel gaat schijnen en dat de temperatuur dan 'stijgt' naar -4 graden Celsius. De sneeuwkanonnen zullen niet al te zeer nodig zijn: sneeuw en koude lijken sowieso verzekerd in Val di Sole. De Wereldbekermanche moet gelden als een stap vooruit voor de cross om een olympische winterdiscipline te kunnen worden.