Peter Sagan sluit een verbintenis van liefst tien jaar met Italiaans merk

Bij welke ploeg Peter Sagan nu ook rijdt, een nieuwe verbintenis van tien jaar met het Italiaanse merk maakt duidelijk dat de Slovaak de samenwerking met Sportful nog lang gaat doorzetten. Vermoedelijk dus ook na zijn actieve wielerloopbaan.

Peter Sagan koerst al in kledij van Sportful sinds hij in 2015 voor Tinkoff-Saxo reed. De samenwerking ging verder bij Bora-Hansgrohe en dat zal in 2022 dus ook het geval zijn bij TotalEnergies. Sportful volgt Sagan, waar hij ook gaat.

AMBASSADEUR

De drievoudige wereldkampioen is nu benoemd als ambassadeur van het kledingmerk en dat gaat gepaard met een nieuwe overeenkomst voor tien jaar. Sagan zal dus de rest van zijn carrière Sportful blijven dragen en er ook na zijn wielerpensioen nog reclame voor maken.

Peter Sagan heeft het over een 'speciale en unieke band' met Sportful. Door dit akkoord te sluiten voor die termijn, geven beide partners aan nog lang met mekaar door te willen.