Warren Barguil hoopt te profiteren van het einde van Qhubeka

Dat Qhubeka wellicht geen licentie meer binnenhaalt voor volgend seizoen kan Warren Barguil en co wel eens goed uitkomen.

Arkéa-Samsic zou wel eens goed kunnen profiteren van het feit dat Qhubeka geen licentie meer haalt na de financiële problemen. “Komend jaar zou ik graag de Giro d’Italia en de Tour de France rijden”, vertelt Barguil aan Le Télégramme.

Voor de grote rittenkoersen moet dat via een wildcard gaan, gezien het statuut van zijn ploeg. “We zijn nog niet uitgenodigd, maar ik hoop dat het wel gebeurt. Natuurlijk is het jammer dat een ploeg als Qhubeka in de problemen zit. Maar zoals ze zeggen, de een zijn dood is de ander zijn brood.”

Barguil is vooral blij dat hij al weer aan het trainen is nadat hij zijn bekken brak eind september op training. “Ik had niet verwacht dat ik zo snel weer op de fiets zou zitten, ik ben erg blij! Normaal had ik nu pas kunnen hervatten. Mijn bekkenbreuk is heel goed genezen. Ik had veel geluk. De ploegarts dacht niet dat ik zo snel alweer zou kunnen trainen.”